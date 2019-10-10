«Адмирал» в овертайме переиграл «Металлург», одержав третью победу подряд «Металлург» в овертайме уступил «Адмиралу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:4.

Загрузка... В основное время встречи в составе магнитогорской команды заброшенными шайбами отличились Сергей Мозякин (18-я минута), Брэндон Козун (25), Денис Паршин (31). У дальневосточного клуба точными бросками отметились Александр Мерескин (2), Мартин Бакош (9) и Константин Глазачев (42). В овертайме победную шайбу на свой счет записал Маркус Юнг (61).