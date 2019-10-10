Илья Воробьев: Сейчас сказал ребятам, что не надо бояться терять очки, а надо продолжать работать Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение команды в овертайме домашнего матча с «Адмиралом» (3:4).

Загрузка...

- Начали бояться потерять очки и начали суетиться. В этом проблема. Обязаны забивать и не пропускать. Прямые атаки. Ладно, первая там еще от нашего залетела. Надо ломать. Я сейчас сказал ребятам, что надо ломать, не надо бояться терять очки, а надо продолжать работать, - приводит слова Воробьева пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что в следующем матче «Металлург» сыграет в гостях с «Северсталью».