Величкин прокомментировал сообщение о своей отставке Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал сообщение о своей отставке.

Загрузка...

- Где появилась такая информация? Вот где появилась там и спрашивайте, - цитирует Величкина «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информации о том, что Величкин уволен с поста вице-президента магнитогорской команды.

Напомним, что Величкин занимал пост генерального директора «Металлурга» с 1991 по 2009 год, в сезоне-2009/10 был назначен на должность вице-президента клуба. С 2010 по 2012 год был заместителем управляющего директора КХЛ, с февраля 2012 года занимал пост вице-президента и председателя правления «Магнитки».

Отметим, что за годы под руководством Величкина «Металлург» дважды завоевывал Кубок Гагарина.