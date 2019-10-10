Величкин прокомментировал сообщение о своей отставке

- Где появилась такая информация? Вот где появилась там и спрашивайте, - цитирует Величкина «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появилась информации о том, что Величкин уволен с поста вице-президента магнитогорской команды.
Напомним, что Величкин занимал пост генерального директора «Металлурга» с 1991 по 2009 год, в сезоне-2009/10 был назначен на должность вице-президента клуба. С 2010 по 2012 год был заместителем управляющего директора КХЛ, с февраля 2012 года занимал пост вице-президента и председателя правления «Магнитки».
Отметим, что за годы под руководством Величкина «Металлург» дважды завоевывал Кубок Гагарина.
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