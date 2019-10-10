СКА в овертайме обыграл «Автомобилист», прервав серию из трех поражений Хоккеисты СКА в овертайме одержали победу над «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Новости СМИ2 В составе команды из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отметились Йори Лехтеря (22-я минута) и Артем Зуб (61). В составе екатеринбургского клуба отличился Питер Холланд (43). В следующем матче СКА на выезде встретится с «Торпедо», а «Автомобилист» в гостях сыграет с московским «Динамо».