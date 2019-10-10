Джон Купер: Надеюсь, Пойнту разрешат играть, и он будет полностью готов к четвергу Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал возможное возвращение на лед нападающего Брэйдена Пойнта к матчу с «Торонто».

Загрузка...

- Мы знаем, как он может играть. Он один из тех, кто ведет команду за собой. Нам не хватает таких ребят, когда они вынуждены пропускать матчи. Надеюсь, ему разрешат играть, и он будет полностью готов к четвергу, - приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Отмечается, что в среду Пойнт второй раз подряд провел полноценную тренировку с командой, отработав ее в тройке со Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым.

Напомним, что центрфорвард пропустил первые три игры сезона, восстанавливаясь после операции на бедре, которую ему сделали в межсезонье.