Алексей Кудашов: У СКА начинает появляться игра, но реализация моментов подводит Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Автомобилистом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1ОТ).

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- Тяжелая игра. В первую очередь, в реализации моментов. Их было достаточно. Но любая ситуация преодолевается через работу. Чтобы заслужить эти голы, надо еще больше работать. Ясно, что домашняя серия сложилась неудачно, проиграли.

Залезть в яму легко, а вот вылезать из нее тяжело. Сейчас важный момент, надо удачу к себе разворачивать. Начинает появляться игра, но реализация моментов подводит, - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в следующем матче СКА на выезде встретится с «Торпедо».