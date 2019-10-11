Четыре очка Кучерова обеспечили «Тампе-Бэй» победу над «Торонто» - Советский спорт
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11 октября 2019 06:48ХоккейЛипкин Антон

Четыре очка Кучерова обеспечили «Тампе-Бэй» победу над «Торонто»

Форвард «молний» был признан первой звездой матча.

«Тампа-Бэй» победила «Торонто» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был назван форвард «молний» Никита Кучеров, на счету которого дубль и две результативные передачи.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский отразил 25 из 28 бросков, а защитник команды Михаил Сергачев отметился голевым пасом.

Форвард «Торонто» Илья Михеев провел на льду 16 минут 27 секунд и провел один силовой прием.

«Тампа-Бэй» выиграла после двух поражений подряд, а «Торонто», наоборот, продлил неудачную серию до трех матчей.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Торонто» – «Тампа-Бэй» – 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)
Голы: Юнссон, 5 (бол). Таварес, 8. Мэттьюз, 18 – Пойнт (Кучеров), 3. Кучеров, 12 (бол), 47. Шаттенкирк, 13. Стэмкос, 20 (бол). Пойнт (Кучеров), 31. Палат (Сергачев), 44.

Голкиперы: Андерсен (21/28), Хатчинсон (5/5) – Василевский (25/28).

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