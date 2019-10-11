Владимир Ткачев: СКА наладит большинство, и все придет СКА обыграл «Автомобилист» и прервал серию из трех поражений.

Форвард СКА Владимир Ткачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:1 OT) в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

«Серию из поражений мы в голове не держали, – приводит «Р-Спорт» слова 24-летнего нападающего. – Старались прибавлять с каждым матчем. Был разговор, что выйдем и сыграем, как в концовке матча со «Спартаком».

Нам в первую очередь надо серьезно поработать над большинством. Наладим, и все придет».

Победой над «Автомобилистом» СКА прервал серию из трех поражений подряд. На счету Ткачева результативная передача, теперь у него 17 (7+10) очков в 17 матчах сезона.

СКА продолжает лидировать в дивизионе Боброва и занимать второе место в Западной конференции. Следующим соперником команды 13 октября станет «Торпедо». Матч пройдет в Нижнем Новгороде.