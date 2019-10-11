Игорь Бобков: Последние пять минут матча с «Амуром» были очень долгими - Советский спорт
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11 октября 2019 10:29ХоккейЛипкин Антон

Игорь Бобков: Последние пять минут матча с «Амуром» были очень долгими

«Авангард» с минимальным счетом обыграл «Амур».

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:0) на «Арене Балашиха».

– Последние пять минут были очень долгими, – приводит слова 28-летнего вратаря официальный сайт «ястребов». – У нас была не очень хорошая тенденция – в третьем периоде пропускать много голов, но сегодня, наконец-то, выдержали, отстояли и, как результат, выиграли.

– Можно ли сказать, что неважно, какое было качество игры, а важны именно два очка?
– В конце концов, всегда главное – победа, а по игре будем разбираться с тренерами уже на следующий день.

Отметим, что Бобков отразил все 33 броска по своим воротам и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

«Авангард» набрал 21 очко, вышел в лидеры дивизиона Чернышева и поднялся на второе место в Восточной конференции. В следующем матче 12 октября команда сыграет с рижским «Динамо» в Балашихе.

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