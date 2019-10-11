Магнус Хелльберг: Я прошел непростой путь и рад вернуться в ворота СКА победил «Автомобилист» в первом в сезоне матча шведского голкипера.

Голкипер СКА Магнус Хелльберг прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:1 OT) в регулярном чемпионате КХЛ в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

«Рад вернуться в ворота, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего шведа. – Я прошел непростой путь. Восстанавливался, долгое время был вдали от команды. Здорово теперь сидеть с ребятами в раздевалке, играть с ними.

Горжусь нашей игрой. Мы могли бы забивать больше, но в любом случае мы добились важной победы в матче с сильной командой».

Отметим, что матч с «Автомобилистом» стал первым для Хелльберга в нынешнем сезоне. Он отразил 19 из 20 бросков.

СКА продолжает лидировать в дивизионе Боброва и занимать второе место в Западной конференции. Следующим соперником команды 13 октября станет «Торпедо». Матч пройдет в Нижнем Новгороде.