Магнус Хелльберг: Я прошел непростой путь и рад вернуться в ворота

Голкипер СКА Магнус Хелльберг прокомментировал победу над «Автомобилистом» (2:1 OT) в регулярном чемпионате КХЛ в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.
«Рад вернуться в ворота, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего шведа. – Я прошел непростой путь. Восстанавливался, долгое время был вдали от команды. Здорово теперь сидеть с ребятами в раздевалке, играть с ними.
Горжусь нашей игрой. Мы могли бы забивать больше, но в любом случае мы добились важной победы в матче с сильной командой».
Отметим, что матч с «Автомобилистом» стал первым для Хелльберга в нынешнем сезоне. Он отразил 19 из 20 бросков.
СКА продолжает лидировать в дивизионе Боброва и занимать второе место в Западной конференции. Следующим соперником команды 13 октября станет «Торпедо». Матч пройдет в Нижнем Новгороде.
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