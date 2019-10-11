Курт Фрейзер: Две подряд победы «Куньлуня» очень важны для сплочения команды - Советский спорт
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11 октября 2019 12:01ХоккейЛипкин Антон

Курт Фрейзер: Две подряд победы «Куньлуня» очень важны для сплочения команды

«Куньлунь» выиграл в овертайме у «Нефтехимика».

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (2:1 OT) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Шоуган Арене» в Пекине.

«Это был выдающийся хоккейный матч, – приводит слова американца официальный сайт клуба. – Бесспорно, самый быстрый, который мы провели в этом сезоне. Очень зрелищный, очень увлекательный, и мы нашли возможность выиграть его.

И то, что победу принес наш капитан (Брэндон Йип), – было потрясающе. Теперь все мы почувствуем себя лучше. Две победы подряд на своем льду – это здорово. Очень важный успех с точки зрения сплочения команды после тяжелейшей выездной серии».

Напомним, решающую шайбу в овертайме форвард Брэндон Йип забросил на 22-й секунде. «Куньлунь» набрал 15 очков и занимает девятое место в Восточной конференции. В следующем матче 13 октября команда сыграет также дома с «Локомотивом».

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