Александр Овечкин: Мы слишком хороши, чтобы совершать такие ошибки «Вашингтон» пропустил два гола за 28 секунд и отдал победу «Нэшвиллу».

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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (5:6) высказался о двух пропущенных шайбах в концовке третьего периода.

«Мы слишком хороши, чтобы совершать такие ошибки, – приводит слова 34-летнего капитана «столичных» официальный сайт лиги. – Мы говорили об этом перед третьим периодом. Нам надо лучше контролировать шайбу. Вы видели, что мы потеряли шайбу, ошиблись, и это стоило нам двух очков».

Напомним, «Вашингтон» вел со счетом 5:4 за шесть минут до конца третьего периода, но позволил «Нэшвиллу» забить два гола за 28 секунд и вырвать победу.

На счету Овечкина в этом матче дубль в большинстве.