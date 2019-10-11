Величкин покинул «Металлург». Он проработал в клубе 28 лет Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Российский функционер Геннадий Величкин оставил пост вице-президента «Магнитки». Отмечается, что его место занял Сергей Ласьков, работавший председателем попечительского совета баскетбольного «Динамо» (Магнитогорск).

«Сегодня руководство хоккейного клуба «Металлург» приняло решение о внесении изменений в структуру управления и управляющие органы клуба. В частности, введена должность первого вице-президента-директора хоккейного клуба «Металлург». На нее назначен Сергей Ласьков. Сегодня же расторгнут контракт с Геннадием Величкиным, занимавшим пост вице-президента ХК «Металлург».

Руководство клуба благодарит Геннадия Ивановича Величкина за многолетнюю работу и высокие результаты, достигнутые хоккейной командой благодаря его профессионализму и неравнодушному отношению к развитию магнитогорской хоккейной школы», – говорится в сообщении пресс-службы.

Величкин занимал пост генерального директора «Металлурга» с 1991 по 2009 год, в сезоне-2009/10 был назначен на должность вице-президента клуба. С 2010 по 2012 год был заместителем управляющего директора КХЛ, с февраля 2012 года занимал пост вице-президента и председателя правления «Магнитки».

Добавим, что при нем «Металлург» дважды завоевывал Кубок Гагарина.