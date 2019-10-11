«Сибирь» на своем льду проиграла «Барысу», прервав свою серию из трех побед «Сибирь» проиграла «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

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В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Корбэн Найт (38-я минута) и Аркадий Шестаков (43).

Отметим, что голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале отрази 24 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в лиге.

«Барыс», одержавший четвертую победу подряд, после этой игры набрал 22 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 19 очков, занимает пятое место на «Востоке».

В следующем матче чемпионата «Барыс» дома сыграет против «Адмирала», а «Сибирь» встретится на выезде с «Нефтехимиком».