«Сибирь» на своем льду проиграла «Барысу», прервав свою серию из трех побед - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 октября 2019 18:31Хоккей

«Сибирь» на своем льду проиграла «Барысу», прервав свою серию из трех побед

«Сибирь» проиграла «Барысу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 0:2.

В составе казахстанской команды заброшенными шайбами отметились Корбэн Найт (38-я минута) и Аркадий Шестаков (43).

Отметим, что голкипер «Барыса» Эдвард Паскуале отрази 24 броска и записал на свой счет первый «сухой» матч в лиге.

«Барыс», одержавший четвертую победу подряд, после этой игры набрал 22 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 19 очков, занимает пятое место на «Востоке».

В следующем матче чемпионата «Барыс» дома сыграет против «Адмирала», а «Сибирь» встретится на выезде с «Нефтехимиком».

На равных с великим. Медведев почти выиграл US Open Но уступил Рафаэлю Надалю. Хотя отыгрался с 0:2 по сетам. И почти отыгрался со счета 2:5 в пятой партии. 09.09.2019 05:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев – об игре Циципаса: С каждой неделей он только прибавляет Циципас выбил Джоковича и вышел на Медведева Медведев победил Фоньини и вышел в полуфинал «Мастерса» в Шанхае
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Магомед Оздоев: Болельщики нас прямо на руках несли вперед После победы над сборной Шотландии (4:0) своими впечатлениями поделился полузащитник сборной России Магомед Оздоев. 11.10.2019 01:00 Футбол Григорьевская Юлия
Диана Дэвис, читающая по губам. Дочь Тутберидзе будет танцевать в финале Гран-при В число финалистов юниорского Гран-при недавно впервые попал российский танцевальный дуэт Глеба Смолкина и Дианы Дэвис – фигуристки с весьма непростой судьбой. 01.10.2019 19:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Синицына выиграла короткую программу на Гран-при среди юниоров в Италии Камила Валиева: Хотела бы поувереннее кататься Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире
Магомед Исмаилов: Какой ущерб нанес мне Фролов? У меня болят кулаки Российский боец ММА Магомед Исмаилов сказал, что с большим уважением относится к Артему Фролову, которого он победил на турнире в Москве. 28.09.2019 16:30 ММА Усачев Владислав
Лужи в «Луже». Москва встретила шотландцев чисто британской погодой Атмосферный репортаж о том, что происходило перед матчем Россия – Шотландия.   10.10.2019 23:15 Футбол Зибрак Артем
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
«Верим, что в женском хоккее настанет наша эра!» Во вторник в Музее хоккейном славы прошел торжественный вечер, посвященный 25-летнему юбилею женского хоккея в России, организованный ФХР. Нам есть чем гордиться в этом сегменте лучшей в мире игры. 08.10.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
19:24 Футбол Эдуардо Докампо: Если иностранцы хорошие, уровень чемпионата будет расти
19:07 Хоккей Владимир Крикунов: Оптимальный вариант - финская площадка, на ней не пропадает сама суть хоккея
18:59 Хоккей Даррен Диц – о матче с «Сибирью»: Наш голкипер помог «Барысу» выиграть
18:55 Футбол Молодежная сборная России вырвала ничью в матче квалификации к Евро-2021 с Польшей
18:33 Теннис Медведев – об игре Циципаса: С каждой неделей он только прибавляет
18:31 Хоккей «Сибирь» на своем льду проиграла «Барысу», прервав свою серию из трех побед
18:21 Футбол Орещук подал в отставку с поста заместителя гендиректора по спортивным вопросам «Динамо»
18:09 Олимпиада Алексей Ягудин – о возможном отстранении РФ от Олимпиады: Но надо быть готовым ко всему
17:55 Футбол Источник: Раньери станет главным тренером «Самподрии»
17:25 Футбол Колосков высказался о создании единого фонда финансирования футбольных клубов
16:59 Футбол «Локомотив» – «Спартак». Матч перенесли на 16.30 мск
16:38 Хоккей Величкин покинул «Металлург». Он проработал в клубе 28 лет
16:18 Хоккей «Спартак» объявил о переходе Галимова
15:56 Футбол Пилипчук может отказаться от предложения «Спартака». Он ведет переговоры с «Нижним Новгородом»
15:40 Футбол Обамеянг признан футболистом месяца в АПЛ
15:10 Футбол Пресс-служба сборной России: После игры с Шотландией ряд игроков имеют проблемы со здоровьем
14:48 Футбол Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с Шотландией
14:36 Футбол Роберто Мартинес – после Сан-Марино: Больше всего порадовало, что Карраско отдал пенальти 18-летнему
14:29 Футбол Клопп второй раз подряд признан тренером месяца в АПЛ
14:24 Теннис Циципас стал шестым игроком, отобравшимся на итоговый турнир года
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика