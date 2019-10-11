Даррен Диц – о матче с «Сибирью»: Наш голкипер помог «Барысу» выиграть Казахстанский клуб одержал четвертую победу кряду.

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Форвард «Барыса» Даррен Диц дал комментарий после матча с «Сибирью», который завершился в пользу его команды (2:0).

«Хорошая победа для нас, потому что с «Сибирью» всегда очень непросто играть, особенно в Новосибирске. Мы были готовы с первых минут, можно сказать спасибо нашему голкиперу, который дал нам шанс выиграть, сделал несколько важнейших сейвов в первом периоде. Затем мы реализовали свои моменты и получили преимущество», – цитирует нападающего «Чемпионат».

«Барыс» набрал 22 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 19 баллов, занимает пятое место на «Востоке».

В следующем матче чемпионата «Барыс» дома сыграет против «Адмирала», а «Сибирь» встретится на выезде с «Нефтехимиком».

Добавим, что в сегодняшнем матче ворота казахстанского клуба защищал Эдуард Паскуале.