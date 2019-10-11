Владимир Крикунов: Оптимальный вариант - финская площадка, на ней не пропадает сама суть хоккея Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов поделился своим мнением об уменьшении размеров площадок в КХЛ.

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- Мы у себя играем на маленькой, а потом едем куда-нибудь на большие площадки. Поиграли в этом сезоне уже на разных площадках, могу вам сказать, что оптимальный вариант — финская площадка. На ней не пропадает сама суть хоккея и игра. А на маленькой площадке играть трудно, я называю хоккей на маленькой площадке пинг-понгом, там не получается красивой, приятной и комбинационной игры. Это не хоккей! – приводит слова Крикунова Sport24.ru.

Ранее президент ИИХФ Рене Фазель объявил, что ЧМ-2020 в Швейцарии пройдет на площадках канадского формата.