Федор Канарейкин: Величкин ошибся, пригласив тренера Яндача Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал отставку Геннадия Величкина с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга».

- Каждому отведено определенное время, отдадим должное Величкину, все успехи связаны с его фамилией.

Отставка имеет под собой почву, на нее повлияли несколько моментов - это и результат команды и прежде всего большая ошибка при приглашении Яндача.

Еще одним из факторов стала запоздалая смена поколений, школа «Металлурга» работает хорошо, опора на своих воспитанников с добавлением хороших мастеров - тот монолит, который ранее приносил «Магнитке» успех.

Третий момент - те люди, которые отъезжали в НХЛ и вернулись (защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Егор Яковлев), не вышли на тот уровень, что у них был - это очень настораживающий фактор, - приводит слова Канарейкина ТАСС.

Напомним, что в пятницу руководство хоккейного клуба «Металлург» приняло решение расторгнуть контракт с Величкиным, под руководством которого «Магнитка» трижды становилась чемпионом России и дважды завоевывала КубокГагарина.

На данный момент «Металлург», одержав 4 победы в 16 матчах, занимает общее 22-е место в турнирной таблице КХЛ.