Федор Канарейкин: Величкин ошибся, пригласив тренера Яндача - Советский спорт
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11 октября 2019 20:08Хоккей

Федор Канарейкин: Величкин ошибся, пригласив тренера Яндача

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин прокомментировал отставку Геннадия Величкина с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга».

- Каждому отведено определенное время, отдадим должное Величкину, все успехи связаны с его фамилией.

Отставка имеет под собой почву, на нее повлияли несколько моментов - это и результат команды и прежде всего большая ошибка при приглашении Яндача.

Еще одним из факторов стала запоздалая смена поколений, школа «Металлурга» работает хорошо, опора на своих воспитанников с добавлением хороших мастеров - тот монолит, который ранее приносил «Магнитке» успех.

Третий момент - те люди, которые отъезжали в НХЛ и вернулись (защитники Алексей Береглазов, Виктор Антипин и Егор Яковлев), не вышли на тот уровень, что у них был - это очень настораживающий фактор, - приводит слова Канарейкина ТАСС.

Напомним, что в пятницу руководство хоккейного клуба «Металлург» приняло решение расторгнуть контракт с Величкиным, под руководством которого «Магнитка» трижды становилась чемпионом России и дважды завоевывала КубокГагарина.

На данный момент «Металлург», одержав 4 победы в 16 матчах, занимает общее 22-е место в турнирной таблице КХЛ.

«Авто» сломался о Зуб, а Величкина утопили «моряки». Обзор игрового дня в КХЛ Питерцы создали уйму голевых моментов, но добились победы лишь в овертайме (2:1 ОТ) благодаря голу защитника Артема Зуба. А поражение «Магнитки» от «Адмирала» (3:4 ОТ) стоило вице-президенту клуба увольнения. 10.10.2019 23:00 Хоккей Костяев Иван
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