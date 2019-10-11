«Йокерит» дома обыграл минское «Динамо», одержав пятую победу подряд Хоккеисты «Йокерита» одержали победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Ессе Йоэнсуу (8-я минута), Вели-Матти Савитайнен (47) и Брайан О’Нилл (51). У минского клубу отличились Андрей Степанов (23) и Александр Когалев (33).

После этой игры «Йокерит» набрал 17 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 15 очков, расположилось на восьмом месте.