ЦСКА в гостях переиграл «Ак Барс»

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Богдан Киселевич (10-я и 37-я минуты), Линден Вей (27), Иржи Секач (33) и Константин Окулов (54). У казанского клуба отличись Михаил Фисенко (27) и Патрис Кормье (49).
После этой игры ЦСКА набрал 27 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс», имея в активе 24 очка, лидирует на «Западе».
В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет против «Автомобилиста», а ЦСКА на выезде встретится с «Сочи».
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