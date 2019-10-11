ЦСКА в гостях переиграл «Ак Барс» Хоккеисты «Ак Барса» уступили ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:5.

В составе московской команды заброшенными шайбами отметились Богдан Киселевич (10-я и 37-я минуты), Линден Вей (27), Иржи Секач (33) и Константин Окулов (54). У казанского клуба отличись Михаил Фисенко (27) и Патрис Кормье (49).

После этой игры ЦСКА набрал 27 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс», имея в активе 24 очка, лидирует на «Западе».

В следующем матче «Ак Барс» дома сыграет против «Автомобилиста», а ЦСКА на выезде встретится с «Сочи».