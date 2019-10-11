«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Торпедо» Хоккеисты «Салавата Юлаева» по буллитам победили «Торпедо» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

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В основное время в составе уфимской команды заброшенной шайбой отметился Александр Бурмистров. У нижегородского клуба отличился Михаил Орлов (52).

Победу уфимской команде в серии буллитов принес Илья Баранов.

Добавим, что следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде против «Йокерита», а «Торпедо» на своем льду сыграет против СКА.