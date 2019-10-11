«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Торпедо»

В основное время в составе уфимской команды заброшенной шайбой отметился Александр Бурмистров. У нижегородского клуба отличился Михаил Орлов (52).
Победу уфимской команде в серии буллитов принес Илья Баранов.
Добавим, что следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде против «Йокерита», а «Торпедо» на своем льду сыграет против СКА.
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