Дмитрий Квартальнов: Уступили ЦСКА по делу – не наш день сегодня Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (2:5).

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– Проиграли, думаю, по делу. Почему-то в нашем исполнении был невыразительный первый период, и по шайбам проиграли. Хотели сыграть немного по-другому, наверное, соперник здорово играл, не давал нам играть, пресекал все эти моменты.

Во втором периоде начали играть неплохо, гол забили, но, к сожалению, быстрый гол пропустили – на это обращаешь внимание, что после забитых голов и на последних минутах надо внимательнее. Но так получилось.

Опять же, могли и во втором периоде вернуться в игру очень здорово, но, думаю, Сорокин в паре моментов реально помог. Хотя был гол, но он после него здорово сыграл. Хорошо, что в третьем периоде вернулись в игру, но сегодня не наш день, – цитирует Квартальнова пресс-служба казанской команды.