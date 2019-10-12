Игорь Никитин: Мы ждали эту игру с «Ак Барсом», уже соскучились по такому хоккею Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:2).

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- Мы ждали эту игру, уже соскучились по такому хоккею. Довольны победой, ребята, я считаю, здорово сыграли – смогли как в обороне отработать, так и в атаке реализовали свои моменты.

Казань в последних матчах показала отличный хоккей, ребята это тоже знали, поэтому интересно играть в такой интенсивности все 60 минут – думаю, это украшение: и болельщикам интересно, и ребятам, - цитирует Никитина пресс-служба «Ак Барса».

После этой игры ЦСКА набрал 27 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы в гостях встретятся с «Сочи».