Дэвид Немировски: В матче с «Салаватом» там, где нужно было сыграть просто, мы делали ошибки - Советский спорт
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12 октября 2019 01:11Хоккей

Дэвид Немировски: В матче с «Салаватом» там, где нужно было сыграть просто, мы делали ошибки

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от «Салавата Юлаева» (1:2Б).

- Думаю, что «Салават» играл два периода лучше, они держали нас в нашей зоне, и у нас было много проблем. Там, где нужно было сыграть просто и выбросить шайбу, мы делали ошибки. В третьем периоде мы начали «играть в нашу игру» и за счет движения выиграли период. В овертайме и у них был серьезный момент, у нас – в большинстве. На буллитах они были лучше, - приводит слова специалиста пресс-служба уфимской команды.

Добавим, что после этой игры «Торпедо» набрало 21 очко и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции.

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