Кирилл Капризов: Как оценю свои успехи в сезоне? Есть провалы, надо стараться улучшать игру Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов прокомментировал победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (5:2).

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– Хороший соперник. Мы уже играли с ними в Москве. Игры вышла жесткой, хорошей.

– Первые два периода ЦСКА безоговорочно доминировал.

– Старались выполнить тренерское задание. Что касается третьего периода, то они начали его достаточно хорошо. Нашу зону немного продавили.

– Как оцените свои успехи в сезоне?

– Есть провалы. Надо стараться улучшать игру. Идти от игры к игре и наращивать свой темп.

Добавим, что после этой победы ЦСКА набрал 27 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы в гостях встретятся с «Сочи».