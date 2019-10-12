«Флорида» проиграла «Баффало», несмотря на два очка Дадонова Бобровский отразил 30 бросков.

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«Баффало» выиграл у «Флориды» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Клинки» вели в счете 2:0, однако «пантеры» благодаря голу и результативной передаче форварда Евгения Дадонова смогли перевести игру в овертайм. Победитель был определен в серии буллитов, где решающую попытку исполнил нападающий «Баффало» Джек Айкел.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 32 бросков, а его коллега Линус Улльмарк сделал 41 сэйв, который был признан первой звездой.

«Баффало» набирает очки в каждом из пяти проведенных матчей и лидирует в Атлантическом дивизионе.

В следующих матчах 12 октября «Флорида» сыграет в гостях с «Айлендерс», а 14 октября «Баффало» примет «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Флорида» – 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ларссон, 40. Сканделла, 43. Айкел (ПБ) – Дадонов, 47. Хоффман (Дадонов), 60.

Вратари: Улльмарк (41/43) – Бобровский (30/32).