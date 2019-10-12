Альберт Яруллин: ЦСКА – это рабочая команда, ребята выполняют задание тренера - Советский спорт
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12 октября 2019 11:44ХоккейЛипкин Антон

Альберт Яруллин: ЦСКА – это рабочая команда, ребята выполняют задание тренера

«Ак Барс» проиграл ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Татнефть Арене» в Казани.

− Были моменты, которые не удалось забить, − приводит слова 26-летнего игрока официальный сайт клуба. – Игра была хорошей, несмотря на счет. Я не считаю, что мы играли плохо. Было неважное начало, во втором и третьем периоде начали работать. Нужно сделать выводы.

− «Ак Барс» играл первый матч сезона против ЦСКА. Соперник как-то изменился за прошедшее время?
− В первом матче я не играл. Когда играешь, совсем другие ощущения, чем когда смотришь со стороны. ЦСКА – это ЦСКА, рабочая команда, ребята выполняют задание тренера.

«Ак Барс» прервал серию из шести побед подряд при этом продолжает лидировать в Восточной конференции.

В следующем матче 14 октября «Ак Барс» примет «Автомобилист».

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