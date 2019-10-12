Тимур Билялов: ЦСКА просто наказал нас за наши же ошибки

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов высказался о матче с ЦСКА (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Начало не задалось, потом забили гол во втором периоде, игра немножко поменялась, − приводит слова 24-летнего игрока официальный сайт клуба. – После того, как нам забили второй, все снова пошло не так. Будем разбирать, что остается делать? Соперник просто наказал нас за наши же ошибки».
Отметим, что Билялов вышел на замену во втором перерыве и отразил девять из десяти бросков.
«Ак Барс» прервал серию из шести побед подряд при этом продолжает лидировать в Восточной конференции.
В следующем матче 14 октября «Ак Барс» примет «Автомобилист».
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