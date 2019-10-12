Барри Троц: Скорость «Каролины» всем приносит неприятности «Каролина» выиграла пятый матч подряд со старта сезона и установила клубный рекорд.

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Главный тренер «Айлендерс» Барри Троц после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:5) высказался об игре «ураганов».

«Их скорость всем приносит неприятности, – приводит слова Троца официальный сайт лиги. – Их оборона сразу включается в борьбу и давит, давит, давит. Из-за их давления и игры в четыре звена приходится принимать быстрые решения».

Напомним, «Каролина» выиграла пятый матч со старта сезона и установила клубный рекорд.

Добавим, что форвард «ураганов» Андрей Свечников в четвертой игре подряд набрал два очка: на его счету гол и результативная передача.

В следующем матче 12 октября «Каролина» примет «Коламбус».