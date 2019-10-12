Сергей Бобровский – о поражении по буллитам от «Баффало»: Важнейшее очко Российский голкипер отразил 30 бросков.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (2:3 Б).

«Важнейшее очко, – приводит слова 31-летнего игрока официальный сайт лиги. – Конечно, ты играешь за два очка, но мы смогли набрать одно, и оно очень важное».

Напомним, по ходу третьего периода «клинки» вели в счете 2:0, но не смогли удержать преимущество. Вторую шайбу «пантеры» забросили за 11 секунд до конца третьего периода.

Бобровский сделал 30 сэйвов и пропустил два гола в серии буллитов. Теперь на его счету 88,2 процента бросков в четырех матчах при коэффициенте надежности 3,86 гола за игру.