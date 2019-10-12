Николай Цулыгин – о победе над «Торпедо»: Ребята молодцы – бились, старались и играли от души «Салават Юлаев» нанес поражение «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ.

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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (2:1 Б) в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде.

«Несмотря на то, что счет был 1:1, считаю, что игра была интересная и с обилием моментов в обе стороны, – приводит слова Цулыгина официальный сайт лиги. – Очень здорово сыграли оба вратаря, поэтому такой маленький счет. Ребята молодцы, они бились и старались, играли от души».

Напомним, в основное время у «Салавата Юлаева» первую шайбу в сезоне забросил форвард Александр Бурмистров, а решающий победный буллит на счету Ильи Баранова.

«Салават Юлаев» набрал 19 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.