«Адмирал» переиграл «Трактор» в серии буллитов В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске уступил «Адмиралу» – 2:3 Б (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1).

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У победителей отличились Александр Осипов (0:20) и Мартин Бакош (19:22). У проигравших – Дмитрий Калинин (33:56) и Лукаш Седлак (56:47).

Решающий буллит реализовал Олег Ломако.

«Адмирал» с десятью победами занимает пятое место на Востоке КХЛ. «Трактор» – восьмой.