«Адмирал» переиграл «Трактор» в серии буллитов

У победителей отличились Александр Осипов (0:20) и Мартин Бакош (19:22). У проигравших – Дмитрий Калинин (33:56) и Лукаш Седлак (56:47).
Решающий буллит реализовал Олег Ломако.
«Адмирал» с десятью победами занимает пятое место на Востоке КХЛ. «Трактор» – восьмой.
Батыр Ахмедов: На месте Барриоса сам бы попросил реванш Российский боксер Батыр Ахмедов рассказал о своем поражении американцу Марио Барриосу в поединке за вакантный титул WBA Super 29 октября. 02.10.2019 12:00 Бокс Усачев Владислав Магомедкеримов идет за вторым миллионом, ученики Федора выступят в Италии Чемпион первого сезона Гран-при PFL россиянин Магомед Магомедкеримов попробует вновь выиграть мини-турнир, ученики Федора Емельяненко выступят на турнире в Милане, а Джоанна Еджейчик подерется в рамках шоу UFC в Тампе. 07.10.2019 23:00 ММА Ващенко Сергей «Авто» сломался о Зуб, а Величкина утопили «моряки». Обзор игрового дня в КХЛ Питерцы создали уйму голевых моментов, но добились победы лишь в овертайме (2:1 ОТ) благодаря голу защитника Артема Зуба. А поражение «Магнитки» от «Адмирала» (3:4 ОТ) стоило вице-президенту клуба увольнения. 10.10.2019 23:00 Хоккей Костяев Иван Допинг мешает Усику. Соперник украинца снят с боя, кто его заменит? «Советский спорт» предлагает украинскому боксеру пятерых кандидатов, которые могут выйти на замену в короткий срок. 08.10.2019 17:30 Бокс Усачев Владислав Дон Кихот Самарин и его четверные мельницы. Обзор турниров уик-энда О главных событиях недели в женском одиночном катании мы вам все уже рассказали. Теперь переходим к другим интересным историям минувших выходных. 07.10.2019 09:30 Фигурное катание Тигай Лев Сальваторе Сиригу: В трудные времена нажимал на кнопку «перезагрузка» Вратарь «Торино» переживает, по его словам (в интервью France Football) настоящее «возрождение» – как, прочем, и его клуб, и сборная Италии, куда он не прочь вернуться. 12.10.2019 16:59 Футбол Туманов Дмитрий Попрыгунья Лиза и вампирша Алена. Анонс событий этой недели Главным турниром уик-энда будет «челленджер» в Финляндии, где нас ждет очередная супердуэльдвух россиянок – Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. 10.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Неугомонная. Трусова прыгнула четыре четверных, и они с Загитовой обошли американцев На турнире в Японии 15-летняя Александра Трусова первой в истории женского катания исполнила в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота! 05.10.2019 13:30 Фигурное катание Тигай Лев В «Нью-Джерси» зажимают Гусева, потому что других тронуть не смеют Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Эдмонтоном». 11.10.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий Станислав Черчесов: В оставшихся матчах будем набирать очки! Главный тренер сборной России ответил на вопросы журналистов после победного матча со сборной Шотландии. 11.10.2019 01:30 Футбол Яременко Николай