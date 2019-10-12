«Рейнджерс» дома проиграли «Эдмонтону»

Единственную шайбу у проигравших забросил Каапо Какко (18:28). Три (2+1) очка в составе победителей набрал Леон Драйзайтль.
Артемий Панарин провел на льду 23 минуты и четыре секунды, за которые нанес шесть бросков по воротам соперника. Коэффициент полезности – «-3».
Игровое время Павла Бучневича – 21:35. Он нанес два броска. Коэффициент полезности – «-3».
Голкипер Александр Георгиев провел матч на скамейке запасных.
«Эдмонтон» выиграл пять матчей из пяти.
У «Рейнджерс» первое поражение в трех встречах.
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