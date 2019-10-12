«Рейнджерс» дома проиграли «Эдмонтону» - Советский спорт
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12 октября 2019 22:36ХоккейКоноплев Александр

«Рейнджерс» дома проиграли «Эдмонтону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке проиграл «Эдмонтону» – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3).

Единственную шайбу у проигравших забросил Каапо Какко (18:28). Три (2+1) очка в составе победителей набрал Леон Драйзайтль.

Артемий Панарин провел на льду 23 минуты и четыре секунды, за которые нанес шесть бросков по воротам соперника. Коэффициент полезности – «-3».

Игровое время Павла Бучневича – 21:35. Он нанес два броска. Коэффициент полезности – «-3».

Голкипер Александр Георгиев провел матч на скамейке запасных.

«Эдмонтон» выиграл пять матчей из пяти.

У «Рейнджерс» первое поражение в трех встречах.

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