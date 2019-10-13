Две шайбы и голевая передача Наместникова помогли «Оттаве» одержать первую победу в сезоне - Советский спорт
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13 октября 2019 08:14Хоккей

Две шайбы и голевая передача Наместникова помогли «Оттаве» одержать первую победу в сезоне

«Оттава» обыграла «Тампу-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:2.

В составе «Сенаторз» дублем отметился российский нападающий Владислав Наместников (57-я и 60-я минуты), еще по шайбе на свой счет записали Жан-Габриэль Пажо (40), которому ассистировал Наместников, и Колин Уайт (34). У «Лайтнинг» отличились Ондрей Палат (35) и Люк Витковски (49).

Отметим, что российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский участия в матче не принимал, а защитник Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

Добавим, что «Оттава», одержавшая первую победу в текущем сезоне, в следующем матче на своем льду сыграет против «Миннесоты», а «Тампа-Бэй», проигравшая третью встречу из пяти на старте регулярного чемпионата, на выезде встретится с «Монреалем».

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