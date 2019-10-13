Гол и результативная передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Детройт» «Торонто» выиграл у «Детройта» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 5:2.

В составе «Ред Уингз» заброшенными шайбами отметились Якоб де ла Роуз (4-я минута) и Даррен Хельм (50). У «Мэйпл Лифс» отличились Ник Шор (10), Илья Михеев (40), Александр Керфут (50), Джейк Маззин (54) и Тревор Мур (58).

Отметим, что в активе российского нападающего «Торонто» Ильи Михеева также результативная передача.

В следующем матче «Детройт», потерпевший второе поражение в пяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Ванкувера», а «Торонто», одержавший третью победу в сезоне, на своем льду встретится с «Миннесотой».