Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» в гостях одолеть «Даллас» «Вашингтон» одержал победу над «Далласом» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 4:1.

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В составе «Кэпиталз» заброшенными шайбами отметились Том Уилсон (4-я минута), Джон Карлсон (28), Евгений Кузнецов (44) и Александр Овечкин (60, п.в.). У «Старз» отличился Радек Факса (48).

Отметим, что российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов отразил 24 броска из 25, нападающий «Далласа» Александр Радулов завершил матч с показателем полезности «+1», а вратарь «Старз» Антон Худобин записал на свой счет 21 сейв.

В следующем матче «Даллас», потерпевший пятое поражение в шести встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Баффало», а «Вашингтон», одержавший третью победу в сезоне, на своем льду встретится с «Колорадо».