Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»

В основное время матча у «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Денис Мальгин (6-я минута) и Евгений Дадонов (54). В составе команды из Нью-Йорка отличились Андерс Ли (26) и Джош Бейли (38). В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Брок Нельсон.
Отметим, что в активе российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова также результативная передача, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 35 бросков из 37.
В следующем матче «Флорида», потерпевшая четвертое поражение в пяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Нью-Джерси», а «Айлендерс», одержавшие вторую победу в сезоне, встретятся на своем льду с «Сент-Луисом».
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