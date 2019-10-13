Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс» «Флорида» в серии буллитов уступила «Айлендерс» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 2:3.

В основное время матча у «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Денис Мальгин (6-я минута) и Евгений Дадонов (54). В составе команды из Нью-Йорка отличились Андерс Ли (26) и Джош Бейли (38). В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Брок Нельсон.

Отметим, что в активе российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова также результативная передача, а голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 35 бросков из 37.

В следующем матче «Флорида», потерпевшая четвертое поражение в пяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Нью-Джерси», а «Айлендерс», одержавшие вторую победу в сезоне, встретятся на своем льду с «Сент-Луисом».