«Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл», забросив три шайбы на последней минуте «Лос-Анджелес» обыграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 7:4.

Загрузка...

В составе «Кингз» заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио (9-я минута), Анже Копитар (11), Кайл Клиффорд (27), Илья Ковальчук (39), Алекс Иафалло (60), Дастин Браун (60), Дрю Даути (60). У «Предаторз» отличились Микаэль Гранлунд (5), Виктор Арвидссон (42), Мэтт Дюшейн (51) и Колтон Сиссонс (52).

Отметим, что в активе российского нападающего «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука также результативная передача.

Добавим, что в следующем матче «Лос-Анджелес» 14 октября на своем льду встретится с «Вегасом», а «Нэшвилл» встретится с «Голден Найтс» на выезде 16 числа.