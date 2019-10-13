Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Калгари» «Вегас» одержал победу над «Калгари» в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 6:2.

В составе «Голден Найтс» заброшенными шайбами отметились Томаш Носек (4-я минута), Марк Стоун (27), Уильям Каррьер (30), Петер Штястны (38), Райан Ривз (45) и Коди Глэсс (58). У «Флэймз» отличились Расмус Андерссон (25) и Джонни Годро (25).

Отметим, что в активе российского нападающего «Вегаса» Валентина Зыкова одна голевая передача.

В следующем матче «Вегас», одержавший третью победу в пяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Лос-Анджелеса», а «Калгари», проигравший третью игру в сезоне, встретится на выезде с «Сан-Хосе».