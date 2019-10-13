«Монреаль» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», Тарасенко набрал два очка «Сент-Луис» проиграл «Монреалю» в выездном матче в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 3:6.

В составе «Канадиенс» заброшенными шайбами отметились Томаш Татар (13-я минута), Джонатан Друен (19), Филлип Дано (36), Арттури Лехконен (48), Брендан Галлахер (52) и Макс Доми (58). У «Блюз» отличились Брэйден Шенн (18),Самуэль Бле (22) и Винс Данн (33).

Отметим, что в активе российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко две голевые передачи.

В следующем матче «Сент-Луис», потерпевший второе поражение в пяти встречах регулярного чемпионата, в гостях сыграет против «Айлендерс», а «Монреаль», одержавший вторую победу в сезоне, встретится на своем льду с «Тампой-Бэй».