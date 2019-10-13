Владислав Наместников: Никогда не стоит бояться соперника Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Тампой-Бэй» (4:2).

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- Никогда не стоит бояться соперника. Надо просто выходить и играть в свой хоккей, не думая о том, против кого играешь. Что мы сегодня и сделали. Нам удалось минимизировать шансы соперника, за что мы были вознаграждены, - цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

Напомним, что во встрече с «Тампой» на счету Наместникова две заброшенные шайбы и голевая передача.