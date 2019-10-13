Семен Варламов: После нескольких поражений «Айлендерс» нужна была эта победа Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов прокомментировал победу команды в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (3:2Б).

- Победа - это замечательно. Я очень рад. После нескольких поражений нам нужна была эта победа. Сегодня все играли замечательно и с большой самоотдачей. Сегодня мы играли так, как и должны, - приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в серии буллитов российский голкипер отразил броски в исполнении Александра Баркова, Винсента Трочека и Джонатана Юбердо.