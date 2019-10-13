Гретцки попал в больницу, где ему наложили 29 швов - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 октября 2019 11:19Хоккей

Гретцки попал в больницу, где ему наложили 29 швов

Лучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки рассказал, как несколько дней назад упал в обморок.

- Я просто пил кофе с женой и детьми. Увидел, как прошел мой друг, и хотел поздороваться. Но когда я встал, то потерял сознание и упал.

Мне провели полное обследование, сделали рентген мозга и проверили сердце. Оказалось, что это просто случай обезвоживания организма. В остальном врачи сказали, что все в порядке. Правда мне пришлось наложить 20 швов на подбородке и еще девять под глазом. Я приземлился лицом на пол.

Мне тогда показалось, что кто-то подложил что-то в мой кофе, помню, что подумал о том, что меня накачали. Но, как выяснилось, что из-за небольшого обезвоживания у меня закружилась голова, это и привело к моему падению.

Сейчас чувствую небольшую слабость, но врачи говорят, что через пару недель я буду здоров на сто процентов, - приводит слова Гретцки Expressen со ссылкой на The Athletic.

Геннадий Машьянов: Деревянченко, конечно, выиграл бой у Головкина Тренер Дмитрий Бивола Геннадий Машьянов заявил, что украинец Сергей Деревянченко выиграл бой у казахстанца Геннадия Головкина. 06.10.2019 10:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Головкин согласился дать реванш Деревянченко Дмитрий Бивол: Наверное, Головкин провел худший бой в карьере Исмаил Силлах: После нокдауна и рассечения подумал, что Деревянченко хана
Тарас Кияшко: Волков не спешит подраться за пояс чемпиона UFC Тарас Кияшко, тренер бойца UFC Александра Волкова, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с бразильцем Джуниором Дос Сантосом. 12.10.2019 14:00 ММА Усачев Владислав
Александр Радулов: Хотел все сделать сам, но увидел Сегина «Даллас» победил «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ. 09.10.2019 09:37 Хоккей Славин Виталий
Медведева в Шанхае: первый провал сезона и… первое место На турнире в Китае Евгения Медведева удержала лидерство в произвольной программе, но выиграла с очень невысокими для нее оценками. 04.10.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Мария Бутырская: Одиночницы обычно борются сами с собой, а не со своими соперницами Медведева выиграла предсезонный турнир в Шанхае Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Авербуха
«Авто» сломался о Зуб, а Величкина утопили «моряки». Обзор игрового дня в КХЛ Питерцы создали уйму голевых моментов, но добились победы лишь в овертайме (2:1 ОТ) благодаря голу защитника Артема Зуба. А поражение «Магнитки» от «Адмирала» (3:4 ОТ) стоило вице-президенту клуба увольнения. 10.10.2019 23:00 Хоккей Костяев Иван
Проворов набрал два очка. Наконец-то он играет как элитный защитник «Советский спорт» рассказывает о битве Ивана Проворова и Никиты Гусева. 10.10.2019 08:46 Хоккей Костяев Иван
Загитова и Трусова в одной упряжке. Анонс событий недели Из трех турниров ближайших дней официальным будет лишь этап юниорского Гран-при. Но два остальных и без этого статуса обещают стать сверхинтересными. 03.10.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Адесанья вырубил Уиттакера и стал чемпионом. Лучшие моменты турнира UFC 243 (видео) В Мельбурне (Австралия) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 243. 06.10.2019 09:30 ММА Ващенко Сергей
Не потянули волынку. Россияне дома за тайм победили Шотландию Команда Станислава Черчесова, вернувшись в «Лужники» впервые после домашнего мундиаля, разгромила шотландцев, и теперь будет добывать путевку на Евро-2020 в выездном матче с Кипром в ближайшее воскресенье. 10.10.2019 23:45 Футбол Мощенко Захар
Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Халеп Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп. 30.09.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Новости
11:19 Хоккей Гретцки попал в больницу, где ему наложили 29 швов
11:02 Хоккей Семен Варламов: После нескольких поражений «Айлендерс» нужна была эта победа
10:49 Футбол Сегодня сборная России может досрочно оформить путевку на Евро-2020
10:31 Бокс «Фингалы - ничего страшного, всем добра». Усик поблагодарил болельщиков за поддержку
10:25 Хоккей Владислав Наместников: Никогда не стоит бояться соперника
10:10 Футбол Гендиректор «Сельты»: Если Мостовой хочет начать тренерскую карьеру, мы открыты для переговоров
09:56 Формула-1 Боттас стал победителем Гран-при Японии, Квят – одиннадцатый
09:40 Конькобежный спорт Крамера сбила машина на сборе в Германии
09:28 Хоккей «Монреаль» одержал волевую победу над «Сент-Луисом», Тарасенко набрал два очка
09:19 Хоккей Голевая передача Зыкова помогла «Вегасу» обыграть «Калгари»
09:12 Волейбол Российские волейболисты проиграли Аргентине в матче Кубка мира
09:03 Хоккей «Лос-Анджелес» переиграл «Нэшвилл», забросив три шайбы на последней минуте
09:00 ММА Еджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night в Тампе
08:52 ММА Немков и Сидельников одержали победы на турнире Bellator 230 в Милане
08:47 Хоккей Гол и передача Дадонова не спасли «Флориду» от поражения в матче с «Айлендерс»
08:46 Бокс Дмитрий Бивол: Интересно ли встретиться с Альваресом? Конечно
08:41 Бокс Григорий Дрозд: Усик себя прекрасно проявил, хотя мало кто сомневался в его победе
08:31 Хоккей Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» в гостях одолеть «Даллас»
08:22 Хоккей Гол и результативная передача Михеева помогли «Торонто» обыграть «Детройт»
08:20 Бокс Бивол победил Кастильо и защитил титул чемпиона WBA
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика