Гретцки попал в больницу, где ему наложили 29 швов Лучший снайпер, ассистент и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки рассказал, как несколько дней назад упал в обморок.

- Я просто пил кофе с женой и детьми. Увидел, как прошел мой друг, и хотел поздороваться. Но когда я встал, то потерял сознание и упал.

Мне провели полное обследование, сделали рентген мозга и проверили сердце. Оказалось, что это просто случай обезвоживания организма. В остальном врачи сказали, что все в порядке. Правда мне пришлось наложить 20 швов на подбородке и еще девять под глазом. Я приземлился лицом на пол.

Мне тогда показалось, что кто-то подложил что-то в мой кофе, помню, что подумал о том, что меня накачали. Но, как выяснилось, что из-за небольшого обезвоживания у меня закружилась голова, это и привело к моему падению.

Сейчас чувствую небольшую слабость, но врачи говорят, что через пару недель я буду здоров на сто процентов, - приводит слова Гретцки Expressen со ссылкой на The Athletic.