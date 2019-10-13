«Локомотив» на выезде обыграл «Куньлунь» - Советский спорт
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13 октября 2019 13:28Хоккей

«Локомотив» на выезде обыграл «Куньлунь»

«Локомотив» обыграл «Куньлунь» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 6:3.

В составе ярославского клуба заброшенными шайбами отличились Денис Алексеев (14-я минута), Тай Рэтти (24), Павел Кудрявцев (24, 44), Даниил Мисюль (29) и Якуб Накладал (36). У китайской команды отличились Жильбер Брюле (25), Тревор Мерфи (29) и Брэндон Ип (52).

Добавим, что в следующем матче «Локомотив» в гостях сыграет с «Амуром», а «Куньлунь» на своем льду примет «Северсталь».

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