ЦСКА одержал «сухую» победу над «Сочи» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на своем льду уступил ЦСКА – 0:2 (0:0, 0:2, 0:0).

Обе шайбы в составе армейцев забросил Кирилл Капризов (37:08 и 39:45). В обоих случаях ему ассистировал Линдей Вей.

Голкипер гостей Ларс Юханссон засушил третью игру в сезоне.

ЦСКА с 14 победами продолжает лидировать на Западе КХЛ. «Сочи» – предпоследний с 12 поражениями в 17 матчах.