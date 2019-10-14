Петр Чех – о дебюте в хоккее: Это была мечта детства

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех поделился впечатлениями от своего дебюта в роли хоккейного вратаря.
37-летний чех сыграл за команду «Гилдфорд Феникс» в матче со «Суиндон Уайлд Кэтс» (3:2 Б).
«У меня была своего рода мечта детства – сыграть в одном матче, и теперь она осуществилась, – приводит Sky Sports слова чеха. – Теперь это никто не отнимет у меня, и это здорово.
Если ты следуешь за своей мечтой, ты сделаешь все, чтобы она осуществилась. Я сделал это в футболе. Я говорил, что, возможно, это моя последняя мечта. Но я упорно работал ради нее».
Напомним, Чех завершил игровую карьеру в футболе по окончании прошлого сезона, а в июне стал техническим и футбольным консультантом «Челси».
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