«Трактор» дома уступил рижскому «Динамо» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» в Челябинске проиграл рижскому «Динамо» – 3:4 (0:1, 1:3, 2:0).

Форвард гостей Лаурис Дарзиньш набрал в этой встрече три (2+1) очка. У Брэндона Макмиллана гол и две передачи.

Рижане одержали пятую победу в 17 матчах, но остались на последнем месте Западной конференции КХЛ.

«Трактор» с 12 поражениями занимает восьмое место на Востоке.