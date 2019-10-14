Московское «Динамо» нанесло поражение «Металлургу» В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве обыграло «Металлург» – 6:3 (1:2, 2:0, 3:1).

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Три (2+1) очка в этой встрече набрал Юусо Хиетанен. У проигравших дубль на счету Сергея Мозякина.

«Динамо» с девятью победами поднялось на четвертое место на Западе КХЛ.

«Металлург» остался 11-м на Востоке.