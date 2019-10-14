Московское «Динамо» нанесло поражение «Металлургу» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 октября 2019 21:54ХоккейКоноплев Александр

Московское «Динамо» нанесло поражение «Металлургу»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Москве обыграло «Металлург» – 6:3 (1:2, 2:0, 3:1).

Три (2+1) очка в этой встрече набрал Юусо Хиетанен. У проигравших дубль на счету Сергея Мозякина.

«Динамо» с девятью победами поднялось на четвертое место на Западе КХЛ.

«Металлург» остался 11-м на Востоке.

Самсонов чуть не побил рекорд страны на Мемориале Тена. Обзор событий уик-энда На «челленджере» в Эспо кроме дуэли Косторная – Туктамышева хватало разных событий. Но начнем мы не с Финляндии, а с Алма-Аты – и 14-летнего Даниила Самсонова. 14.10.2019 17:27 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Призер Олимпиады будет тренироваться у Тутберидзе Чен выиграл произвольную программу у мужчин на командном ЧМ, Лазукин – восьмой, Самарин – девятый Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира, Лазукин - пятый, Самарин - последний
Ждем от Медведева победы на Итоговом турнире. Что ждет российских теннисистов в концовке сезона Открытый чемпионат США завершен. Самое время подвести итоги турнира и подумать – на что способны наши игроки топ-100 в финальной части сезона? 11.09.2019 14:00 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Верните в Сочи Анисина. Уволив тренера, «леопарды» всухую проиграли ЦСКА В субботу ХК «Сочи» отправил в отставку главного тренера Сергея Зубова, а на следующий день уступил 0:2 обладателю Кубка Гагарина ЦСКА. 13.10.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Московское «Динамо» нанесло поражение «Металлургу» «Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист» «Трактор» дома уступил рижскому «Динамо»
Лучший – Дзюба, незаменимый – Джикия, открытие – Оздоев. Рейтинг Ловчева Наш обозреватель Евгений Ловчев составил рейтинг футболистов сборной России, которых хотел бы выделить по итогам квалификационной кампании на Евро-2020. 14.10.2019 19:18 Футбол Зибрак Артем
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
В «Нью-Джерси» зажимают Гусева, потому что других тронуть не смеют Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» в матче с «Эдмонтоном». 11.10.2019 09:00 Хоккей Славин Виталий
Медведева в Китае: Турсынбаеву обходим, Загитова – в уме На турнире в Шанхае Евгения Медведева выиграла короткую программу. При спорном судействе не в ее пользу и – не решившись исполнить новый элемент. 03.10.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев
Доменико Тедеско: Не имею ничего против пиджаков Новый главный тренер «Спартака» рассказал о своем переезде в Россию. 14.10.2019 20:54 Футбол Григорьевская Юлия
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
22:00 Теннис Кузнецова проиграла в первом раунде «Кубка Кремля»
21:54 Хоккей Московское «Динамо» нанесло поражение «Металлургу»
21:12 Хоккей «Ак Барс» в Казани обыграл «Автомобилист»
20:42 Футбол Первый канал покажет класико «Барселона» – «Реал»
20:10 Футбол Пилипчука пока не будет в тренерском штабе Тедеско
19:57 Бокс Трояновский вернется в ринг 14 ноября
19:55 Футбол Сергей Юран: Тедеско не востребован даже во второй бундеслиге
19:47 Футбол Российские юниоры забили шесть безответных мячей Эстонии
19:43 Футбол Андрей Тихонов: Давать карт-бланш Тедеско – это перебор
19:38 Теннис Гаспарян вышла во второй круг турнира в Люксембурге
19:26 Хоккей «Трактор» дома уступил рижскому «Динамо»
19:22 Хоккей «Адмирал» в овертайме победил «Барыс»
19:20 Футбол «Аякс» отправится на матч с «Лиллем» на поезде
18:46 Футбол Томас Цорн: Рано говорить о целях и задачах Тедеско
18:37 Футбол Доменико Тедеско: «Спартак» имеет большой потенциал. Будем идти к целям шаг за шагом
18:31 Футбол Томас Цорн: Тедеско не был единственным кандидатом, но был нашим первым выбором
18:18 Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско
17:59 Футбол Гаскойна обвинили в попытке изнасилования
17:44 Легкая атлетика Шубенков не попал в список претендентов на приз лучшему легкоатлету года
17:33 Хоккей Петр Чех – о дебюте в хоккее: Это была мечта детства
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика