Московское «Динамо» нанесло поражение «Металлургу»

Три (2+1) очка в этой встрече набрал Юусо Хиетанен. У проигравших дубль на счету Сергея Мозякина.
«Динамо» с девятью победами поднялось на четвертое место на Западе КХЛ.
«Металлург» остался 11-м на Востоке.
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