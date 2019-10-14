Гол и передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» на своем льду уступил «Флориде» – 4:6 (2:1, 2:2, 0:3).

Новости СМИ2 Российский форвард «пантер» Евгений Дадонов отметился шайбой и результативной передачей. Российский форвард «дьяволов» Никита Гусев сделал голевую передачу. «Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести встречах. У «Флориды» – вторая победа на старте сезона.