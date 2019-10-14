Гол и передача Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Нью-Джерси»

Российский форвард «пантер» Евгений Дадонов отметился шайбой и результативной передачей.
Российский форвард «дьяволов» Никита Гусев сделал голевую передачу.
«Нью-Джерси» потерпел шестое поражение в шести встречах. У «Флориды» – вторая победа на старте сезона.
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