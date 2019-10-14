«Айлендерс» вырвал победу в матче с «Сент-Луисом» В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на своем льду обыграл «Сент-Луис» – 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

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На 46-й минуте отличился российский форвард «блюзменов» Владимир Тарасенко, сделав счет 1:2.

Однако в концовке основного времени Андерс Ли перевел игру в овертайм, а в дополнительном периоде победу хозяевам принес Девон Тэйвс.

«Сент-Луис» с тремя победами – пятый в турнирной таблице Западной конференции.

«Айлендерс» – девятые на Востоке НХЛ.