Четыре очка Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Колорадо»

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Эрик Джонсон (4-я минута), Никита Задоров (7), Назем Кадри (8), Микко Рантанен (10), Мэтт Нието (45) и Натан Маккиннон (60). У «Кэпиталз» отличились Ларс Эллер (27), Ти Джей Оши (36) и Александр Овечкин (58), забивший пятый гол в сезоне.
Отметим, что нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов записал на свой счет две результативные передачи, его одноклубник защитник Дмитрий Орлов - одну. Голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, заменивший в первом периоде Брэйдена Холтби, отразил 19 бросков из 21.
В следующем матче «Вашингтон», потерпевший четвертое поражение в семи встречах, на своем льду примет «Торонто», а « Колорадо», одержавший пятую победу на старте чемпионата, на выезде встретится с «Питтсбургом».
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